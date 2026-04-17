IPLରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୫୦ କୋଟି ଦରମା? ଲଲିତ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ! କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ହଇଚଇ
ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରୋଜଗାର ୧୫୦ କୋଟି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦୀଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ୧.୬୩ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା।
RCB ଆହୁରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ, ୧.୭୮ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ IPL ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ, IPL ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଖେଳାଳି ₹୧୫୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବେ।
IPL ଦଳର ପର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ₹୧.୨୫ ବିଲିୟନ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଦଳ ୨୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ₹୧.୨୫ ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ଲଳିତ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ପର୍ସ ₹100 ନିୟୁତ ୧୦୦ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ମୋଦିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଦଳର ପର୍ସ ସାତ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରୋଜଗାର ୧୫୦ କୋଟି: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୨୦୨୫ ମେଗା ନିଲାମରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ ₹୨୭ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା । ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ₹୨୬.୭୫କୋଟି ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ମାଇକେଲ ଭନଙ୍କ ଦି ଓଭରଲାପ୍ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଲଳିତ ମୋଦୀକହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଡ୍ ପାଞ୍ଚଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଖେଳାଳି IPL ଚୁକ୍ତିରୁ ₹୧୩୦-୧୫୦କୋଟି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣ ଆକଳନ କରନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ IPL ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଲିଗ୍ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ କେବଳ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା NFL (ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍) ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। IPL NBA ଏବଂ MLB ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲିଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।