PAK vs SA: ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ; 4 ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ବିଦା, କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଟିମ ?
ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲା ଟିମ । 4 ଖେଳାଳି ଟିମରୁ ଆଉଟ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) 2025-27 ପାଇଁ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 2025 ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ-ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅଧିନାୟକ ଶାନ ମାସୁଦ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ପିନର ଅବରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆମିର ଜମାଲ, କାମରାନ ଗୁଲାମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଖୁରମ ଶହଜାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମିର ଜମାଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବଲିଂ ଉଭୟରେ ମାହିର। ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଖୁରମ ଶହଜାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି
ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଖୁରମ ଶହଜାଦ, ଯିଏ ଛଅଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 20 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 2023ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଖୁରମ ଶହଜାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାମରାନ ଗୁଲାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। କାମରାନ ଗୁଲାମ ଛଅଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 11 ଇନିଂସରେ 28.36 ହାରରେ 312 ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନରେ: ଟୋନି ଡି ଜୋରଜୀ, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ୱିଆନ୍ ମୁଲଡର୍, ଆଡେନ ମାର୍କରମ (ଅଧିନାୟକ), ଷ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେୱିସ୍, କାଇଲ୍ ଭେରେନେ, ସେନୁରାନ୍ ମୁଥୁସାମି, ପ୍ରେନେଲାନ୍ ସୁବ୍ରାଏନ୍, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ସାଇମନ୍ ହରମର୍
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ
ଇମାମ-ଉଲ-ହକ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶାଫିକ୍, ଶାନ ମାସୁଦ (ଅଧିନାୟକ), ବାବର ଆଜାମ, ସଉଦ ଶକିଲ, ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ (ଡବ୍ଲୁ), ସଲମାନ ଆଗା, ହାସନ ଅଲି, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ନୋମାନ ଅଲି, ସାଜିଦ ଖାନ।