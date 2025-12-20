ଏହି ମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପଠେଇବେ ୫୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା! କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ…

PM Awas yojana: ୧୮,୫୦୦ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ ୫୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା...!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ୨.୦ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହି ହିତାଧିକାରୀ ବିଏଲସି, ଏଏଚପି, ଏରଏଚ ଏବଂ ସୁଧ ସବସିଡି ସ୍କିମ୍ (ଆଇଏସ୍ଏସ୍) ପରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା- ୨.୦ ଅଧୀନରେ ଏକ କୋଟି ନୂତନ ଘର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ(PMAY-G) ଅଧିନରେ ଲାଭାର୍ଥିମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ତାରିଖ ସମ୍ୱଦ୍ଧରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି PMAY-G ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

EPFOର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; PF ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କେତେ? ମୂଲ୍ୟ…

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ୱର ୨୩ ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫୪,୦୫୪ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।

ଏନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗୌରର ମେଡତାରେ ଏକ କୃଷକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧିନରେ ୧୮,୫୦୦ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ।

ଓଡିଶାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ୨୮.୪୯ ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ୍ ୨୮.୧୧ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୨୪.୨୪ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ବକେୟା ଥିବା ରାଶି ଓଡିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC), ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି।

ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୬୦% ବାସଗୃହ SC/ST ପରିବାରକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଯାଇ ବାକି ଥିବା ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡାଯିବ ।

ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଏଯାଏ PMAY-G ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ୱେଟିଂ ତାଲିକାରେ ଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି ହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରନ୍ତି।

ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍:

ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର ବିବରଣୀ
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବା ଜରୁରୀ
ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଜମି ଦସ୍ତାବିଜ (ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛ)

ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ୨.୦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://pmay-urban.gov.in/ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ |

ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ, PMAY-U 2.0 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଆଇକନ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ପଢନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ।

ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ

ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଠିକଣା ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରୁଫ୍ ପରି ବିବରଣୀ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ

ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନର ସ୍ଥିତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

