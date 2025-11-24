Awas Yojana: ପିଏମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି, କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ନିଜ ନାମ? ଜାଣନ୍ତୁ…
ପିଏମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ (PMAY-G) ପାଇଁ 2025ର ଅପଡେଟେଡ୍ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ 2016 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା।
ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାୟୀ (ପକ୍କା) ଘର ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।
ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 1.2 ଲକ୍ଷ
ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ 1.3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ
PIB ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇସାରିଛି। ସରକାରରଙ୍କ ଲକ୍ଷ 2029 ସୁଦ୍ଧା 2.95 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ କରିବା । ଫଳରେ “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର” ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
- AwaasApp ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍
ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ନିର୍ମାଣର ଲାଇଭ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ।
ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।
- ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ
ପ୍ରଥମ ତାଲିକାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଶାମିଲ କରାଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସର୍ଭେ
ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର ଘର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ/ସୀମାନ୍ତ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା।
PMAY-G ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ:
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହେବାକୁ ପଡିବ।
ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନଥିବ।
SC/ST, OBC, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, EWS, କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବେ।
ଯଦି କାହାର ନାମ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ PMAY-G ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ:
ଆଧାର କାର୍ଡ
BPL/SECC ତାଲିକାରେ ନାମ ପ୍ରମାଣ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ
ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ।
PMAY-G 2025 ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ବିନା ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ:
PMAY-G ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: pmayg.nic.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ
‘Stakeholders’ ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
‘IAY/PMAYG Beneficiary’ କିମ୍ବା ‘Search Beneficiary’ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତେବେ ‘Advanced Search’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
କ୍ୟାପଚା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ସବମିଟ୍’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ, ଅନୁମୋଦନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କିସ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।