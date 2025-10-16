PM Kisan: ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଟି ଯାଇଛି କି ? 1 ମିନିଟରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ…ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଟି ଯାଇଛି କି ? 1 ମିନିଟରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇଗୁଣ ଲାଭ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏକକାଳୀନ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଛି କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମାତ୍ର ୧ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।
ପିଏମ କିଷାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, https://pmkisan.gov.in/ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ ‘Know Your Status’ କିମ୍ବା ‘Beneficiary Status’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ।
କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ‘Get Data’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆସିଯିବ।
ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପୂର୍ବ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ।
ଯଦି ସାଇଟରେ ‘No Record Found’ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନରେ ଅଛି।
ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ?
କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 31 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣାପଡିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଜମି ରେକର୍ଡ) ନିଅନ୍ତୁ।
ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପୁଣି ତାଲିକାରେ ଯୋଡା ଯାଇପାରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ?
ଗତ ବର୍ଷ ପରି, ଏଥର ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ ସମାନ ଜମି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।