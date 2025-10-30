PM Kisan Yojana: ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ 21ତମ କିସ୍ତି! ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଙ୍କୁ ଯିବ 2000ଟଙ୍କା
ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ 21ତମ କିସ୍ତି!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା (PM-KISAN) ର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କିସ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11) ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଦେୟରେ ବିଳମ୍ବ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଧାର ସିଡିଂ, ଇ-କେୱାଇସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔପଚାରିକତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ମାଲିକାନା ଦଲିଲ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଅଠର ଦିନ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ୮.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
କିଛି ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି କରାଯାଏ।
କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ
କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ e-KYC, ଆଧାର ସିଡିଂ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଯଦି ଆପଣ PM-KISAN ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର e-KYC ଏବଂ ଆଧାର ସିଡିଂ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଔପଚାରିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ ତେବେ କଣ ହେବ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣରରେ ଥିବା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଯିବା ଉଚିତ।
ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। “ଗେଟ ଡିଟେଲ୍ସ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ବେରୀ ଫର୍ମ ଆସିବ। ଡ୍ରପ୍-ଡାଉନ୍ ମେନୁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ପେମେଣ୍ଟ, ଆଧାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତାହାକୁ ସବମିଟ କରନ୍ତୁ ।
ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପଟୱାରୀ, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (ପିଏମ୍-କିଷାନ) ଯୋଜନାର ୨୦ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀର ୯.୭ କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨୦ତମ କିସ୍ତି ଭାବରେ ୨୦.୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ପିଏମ୍-କିଷାନ ଯୋଜନା ୨୦୧୯ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
ପିଏମ୍-କିଷାନ ଯୋଜନା ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାରା ଦେଶରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।