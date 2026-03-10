PM Kisan: ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ଗୌହାଟିରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ । ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 22ତମ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା ।
PM Kisan 22nd Installment: ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆଜି PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଗୌହାଟି ଗସ୍ତ ସମୟରେ PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM କିଷାନ) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସାରା ଦେଶର 9.32 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସାମର ଗୌହାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି 2,000 ରାଶି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଭଳି ଜରୁରୀ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2019 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା (PM କିଷାନ ଯୋଜନା) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି 6,000 ପ୍ରତି ଚାରି ମାସରେ 2,000 ର ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। PM କିଷାନ ଅଧୀନରେ କିସ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ, ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜାରି କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ୧୯ତମ କିସ୍ତି ଭାବରେ 9.8 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ୨୦ତମ କିସ୍ତି ଭାବରେ 9.7 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨୦,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଭାବରେ ୯ କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୮,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।