PM Kisan Yojana: ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ! ଏହି ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି
ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ! ଏହି ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2000 ଟଙ୍କା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ତା’ପରେ, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2,000 ପାଇବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୋଲି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2,000 କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2,000 କେବେ ମିଳିବ?
ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୃଷକଙ୍କ ଲାଭର 22ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ, ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ।
କିଏ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ?
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର e-KYC ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ID ତିଆରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ଚାଷୀମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ।
- ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ, ପରିବାରମାନେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ।
- ସେହିପରି, ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଟିକସ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ହରାଇବେ।
- ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10,000 ପେନସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ।