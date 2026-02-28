PM Kisanକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବନି ୨୨ତମ କିସ୍ତି

PM Kisanକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା

By Jyotirmayee Das

PM Kisan: ଦେଶର ନଅ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୯ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାଁନ୍ତି।

କେବେ ମିଳିବ ଭଲ ଖବର

ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ, ମାସର ଶେଷ ଦିନ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଆଜି ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ତେଣୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ।

ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛୁଟି ଥିବାରୁ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ। ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ସରକାରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ଛୁଟିଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଶନିବାର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ଜମା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ କଲି ଟଙ୍କା

ଆଜିର ନିରାଶା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଚାଷୀମାନେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି? ଆଗାମୀ ଦିନର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ, ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ତା’ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପରେ, ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଲିର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ, ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଛୁଟି। ଏହି ଲଗାତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ।

ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି

ନିରନ୍ତର ଛୁଟି ହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନ ଥିବାରୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଆଶା ପ୍ରାୟତଃ ମରିଗଲାଣି।

