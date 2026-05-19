PM Kisan 23rd Installment: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ୨୩ତମ କିସ୍ତିର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା!
କେବେ ଆସିବ ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା (PM-KISAN)ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ୨୩ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆସାମର ଗୌହାଟିରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶର ୯୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଚାଷୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଏହି ସହାୟତାକୁ ଅଟକାଇପାରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ୨୦୦୦ ରେ ଜମା କରାଯାଏ। ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ।
ଯେହେତୁ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଆସିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ-ଜୁଲାଇରେ ୨୩ ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟଙ୍କା ଜୁନ୍ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କାଗଜପତ୍ର ତ୍ରୁଟି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆସୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ଏହି ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଥମେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର e-KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଘରୁ ଏକ OTP ପ୍ରବେଶ କରି ଏହା କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି, ଯଦି ଆଧାର ସିଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୁଏ ତେବେ କାରବାର ବିଫଳ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଜମି ଯାଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
1. ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।
ଏଥିପାଇଁ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
2. ଏହା ପରେ, ଫାର୍ମର୍ସ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ Know Your Status ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
3. ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
4. ଏହା ସହିତ କ୍ୟାପଚା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Get Status ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
5. ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଛି ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ୧ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୯ ପରେ ଜମି କିଣିଥିବା, ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ।