ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କରିବେ କ’ଣ, କେମିତି କରିବେ ନୂତନ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକରଣ

By Jyotirmayee Das

PM Kisan: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଗତ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ୨୩ ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଲାଭ ଉଠାଇ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।

କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

ଅନଲାଇନ୍‌ରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ

  • ପ୍ରଥମେ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: pmkisan.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ
  • “ନୂତନ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧିତ ବିବରଣୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
  • ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
  • ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, ଫର୍ମଟି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ।
  • ଚାଷୀମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି

ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ CSC (ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର)କୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କମିଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ

  • ଆଧାର କାର୍ଡ
  • ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ପାସବୁକ୍
  • ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର
  • IFSC/MICR କୋଡ୍
  • ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ପରିବାର ବିବରଣୀ

ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

