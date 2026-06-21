ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି କି ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୩ତମ କିସ୍ତି, କେଉଁଠି ରହିଲା ଭୁଲ୍,ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ
ପିଏମ୍-କିସାନ ୨୩ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନି କି? ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ
PM Kisan Scheme: ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତାରକେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ ଦେଶର ୯.୪୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ୧୮,୮୮୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି କିସ୍ତିର ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଟଙ୍କା ନଆସିଲେ କ’ଣ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା…
କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଟକିଯାଏ ଟଙ୍କା?
ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକିଯାଇପାରେ:
- ଇ-କେୱାଇସି: କୃଷକମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟର ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଜରୁରୀ।
- ଭୂମି ଯାଞ୍ଚ: ଜମିର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଙ୍ଗ୍: ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବା ଆଧାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲେ ଏଠାରେ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ୨୩ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 155261 ଏବଂ 1800-180-1551 କୁ କଲ୍ କରି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନଆସିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ [email protected] ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଲେଖି ପଠାଇ ପାରିବେ।
ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍
ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ:
- e-KYC ର ସ୍ଥିତି
- ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ
- ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ
କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ନିଜର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଷ୍ଟାଟସ୍?
- ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ pmkisan.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଥିବା ‘Know Your Status’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଦାଖଲ କରି OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ।
- ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେଜ୍ରେ e-KYC ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ।
ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା କେମିତି ଦେଖିବେ?
- ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଯାଇ ‘Beneficiary List’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗାଁର ନାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
- ‘Get Report’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜ ନାମ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।