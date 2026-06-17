ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଟଙ୍କା, ଏହି ୩ଟି ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ଅଟକିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଟଙ୍କା
PM Kisan Yojana: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଯାଇପାରେ, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଜରୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ।
ଏହି ୩ଟି କାରଣ ପାଇଁ ଅଟକିପାରେ ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତି
e-KYC ନହେବା: ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।
ଭୂ-ସତ୍ୟାପନ (Land Seeding): ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ରେକର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ‘Land Seeding’ ଆଗରେ ‘No’ ଲେଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ୍ ନହେବା: ସରକାର ‘ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର’ (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର (ଆଧାର କାର୍ଡ) ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଏବଂ ଡିବିଟି ଇନେବଲ୍ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍
- ଷ୍ଟେପ୍ ୧: ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ୍ ୨: ହୋମପେଜ୍ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ‘Farmers Corner’ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ‘Know Your Status’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ୍ ୩: ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ୍ ୪: ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘Get Data’ କିମ୍ବା ‘Get OTP’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ଆସିବ, ତାକୁ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ୍ ୫: ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଧିକାରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ e-KYC, Eligibility ଏବଂ Land Seeding ଆଗରେ ‘Yes’ ଲେଖାଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଆଗରେ ‘Yes’ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୩ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ।
ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ୧୫୫୨୬୧କୁ କଲ୍ କରି ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ଯେପରି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସହଜରେ ଆସିପାରିବ।
ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଜାରି ହେବ ୨୩ତମ କିସ୍ତି
ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬, ୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ୨୨ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି।