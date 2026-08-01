କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ ହିଁ ସାରନ୍ତୁ ଏହି ୩ଟି କାମ, ନଚେତ୍ ଆସିବନି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା

PM କିସାନର 24ତମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନେ ସାରନ୍ତୁ ଏହି ୩ଟି କାମ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ୨୦୩୦-୩୧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏବେ ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚକ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ୩ଟି ଜରୁରୀ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତିନୋଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ…

ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ୨୪ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରେ।

ଏହି ୩ଟି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଜରୁରୀ: ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଜରୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ:

Uttarakhand Govt.

ଇ-କେୱାଇସି: ଇ-କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହା PM-Kisan ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଧାର OTP କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ କରାଯାଇପାରିବ।

ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ: ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଜମିର ତଥ୍ୟ (ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ) ଅପଡେଟ୍ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଷ୍ଟାଟସରେ “Land Seeding – No” ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲ କିମ୍ବା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍: ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ DBT ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଉଚିତ୍।

ଏପରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍: କୃଷକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ PM-Kisan ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନିଜର ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ:

  • ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଇ “Farmers Corner” ସେକସନ୍‌ରେ “Know Your Status” ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ପରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଦେଇ “Get Data” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ e-KYC, Land Seeding ଏବଂ Bank Aadhaar Linking ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଯିବ।
  • ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ସାମ୍ନାରେ “Yes” ଲେଖାହୋଇଛି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ।

୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ୨୦୩୦-୩୧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାଫି ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବପରି ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଚକ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୪ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ…

ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ନୀରଜଙ୍କୁ…

ସବୁସୀମା ପାର୍ କଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା,…

1 of 28,510