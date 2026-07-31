ମିଛ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ କରୁଛନ୍ତି କି PM-Kisan ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବେ ସରକାର, ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ

PM-Kisan ଯୋଜନାରେ ଜାଲିଆତି କଲେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ୍ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହକ୍‌ ମାରି ନିଜେ ସୁବିଧା ହାସଲ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବୈଧ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଜେଲ୍‌ ପଠାଇବା ଭଳି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

ଅବୈଧ ରାଶିର ହେବ ରିକଭରୀ: ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଲ୍‌ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ। ସରକାରୀ ନିୟମାନୁସାରେ, ଅବୈଧ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ…

ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ନକରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ‘ରିକଭରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍’ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ଭରଣା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ରୁଜୁ ହେବ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍: ଜାଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ବେଆଇନ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଏପରି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଠକେଇ ଓ ଜାଲିଆତି ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା ଅଧୀନରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯିବ।

ଅଦାଲତରେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜରିମାନା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବେ: ଅବୈଧ ଭାବେ ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। PM-Kisan ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍‌ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Online Refund’ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି।

Uttarakhand Govt.

ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ରାଶି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ପୋଲିସ୍ କେସ୍, କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।

କ’ଣ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ୍ ସମ୍ମାନ ନିଧି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା। ଏହି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଟ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଏହି ରାଶି ୨,୦୦୦-୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ତିନୋଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତି ୪ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଖେତି-ବାଡ଼ି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ: ସରକାରୀ ନିୟମାନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା କେବଳ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଚାଷଜମି ରହିଛି। ଜମିର ପରିମାଣ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ପ୍ରକୃତ ଜମିମାଲିକ/ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭରେ ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ବୈଧ ଜମିମାଲିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ଜାଲିଆତି ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିୟମ: ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଡାଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଜମି କାଗଜପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ e-KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଯାଇସାରିଛି।

ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ହକ୍‌ରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଜର ଡାଟାବେସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ…

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଏସବୁ…

Smartwatch Cancer Risk: ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍…

1 of 26,032