PM Kisan Yojana: ! ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ! ଜମି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଟଙ୍କା! କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଆଶ୍ବସ୍ତି
PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ବି ମିଳି ପାରିବ ଟଙ୍କା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କି ନୁହେଁ।
ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 20ଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ, ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ₹6,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ବର୍ଷସାରା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିର ପରିମାଣ ₹2,000। ବାର୍ଷିକ ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଏ।
ଏହି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ
ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଜାରି କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକକାଳୀନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏଥର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କିସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିମାଚଳ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯୋଜନାର ଏକ ଆଗୁଆ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ।
ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ରଣନୀତି ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ https://pmkisan.gov.in ଖୋଲି ପାରିବେ। ହୋମପେଜରେ “ଲାଭକାରୀ ସ୍ଥିତି” ବିକଳ୍ପ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ “ଡାଟା ପାଆନ୍ତୁ” ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ।
ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ: ଯେଉଁମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଭିଯୋଗ [email protected], [email protected] ଇମେଲରେ ପଠାଯାଇପାରିବ। PM-କିଷାନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 011-24300606, 155261 କୁ କଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800-115-526। https://pmkisan.gov.in/Grievance.aspx ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଲିଙ୍କରେ, ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ବିବରଣୀ ପାଆନ୍ତୁ’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନକୁ ସରଳ କରିବ।