PM Kishan: ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି; ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ ଏବଂ କେମିତି କରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍
ଆଜି 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପିଏମ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ତାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM-KISAN) ଯୋଜନାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ସରକାର ଏହି କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ PM-KISAN ଯୋଜନା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ତିନୋଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତି ଚାରି ମାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏକ କିସ୍ତି ପଠାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୨୧ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ଆଜି ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି କେତେବେଳେ ଜାରି ହେବ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦ ଟାରେ ଗୌହାଟିରୁ ମୋଟ ୧୮,୬୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦ ଟା ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରିବେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା ହେବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଯିବ।
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ PM-କିଷାନ ଯୋଜନାର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହା କରିବାକୁ, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: pmkisan.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ
ସେଠାରେ ‘Know Your Status’ ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, CAPTCHA ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ, ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ।
କେମିତି ଉଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ଯୋଜନା ପଇସା?
ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC), ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦୋକାନ (FPS), ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG), କିମ୍ବା କିଷାନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ (FPO) ରୁ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ DigiPay କିମ୍ବା DigiPay Lite ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର eKYC କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି; ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର eKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି କୌଣସି ବିସଙ୍ଗତି ଥାଏ, ତେବେ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ଯୋଜନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ 2.15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ଏହି ସହାୟତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ କ୍ରୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।