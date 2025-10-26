କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆସିଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା!

ଆସିଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା (ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା)ର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଜଲଦି ହିଁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ।

ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଷକୁ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୃଷକଙ୍କୁ ୨୦ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ।

ତେବେ ଖବର ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ।

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୦ତମ କିସ୍ତିପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରଣାସୀରୁ ୯.୭୧ କୋଟି କିସାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦,୫୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ସରକାର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

 

