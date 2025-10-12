PM Kisan Yojana: ଦୀପାବଳି ଉପହାର ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

ଦୀପାବଳି ଉପହାର ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଯାହା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ଟି କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କ’ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି।

21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିପାରେ?

ସରକାର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଚାରି ମାସରେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ୨୦ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ୨୧ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପାଖାପାଖି ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୀପାବଳି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଥିବାରୁ, ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଭାବରେ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି।

ତେଣୁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ। ତଥାପି, ସରକାରୀ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ହିଁ ତାରିଖ ଜଣାପଡିବ।

ଚାଷୀମାନେ କ’ଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ?

ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସିକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। କେତେକ ସମୟରେ, ଭୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-କେୱାଇସିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ।

ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ବଶେଷ କିସ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ https://pmkisan.gov.in/ ରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠାରେ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।

