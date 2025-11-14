ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ…ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା
PM Kisan Yojana: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇଲେ। ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ହଜାର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା (ଉପ-ନିର୍ବାଚନ) ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ହଜାର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ, ସରକାର X ରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ, ସରକାର ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଜଡିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ୨୧ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାରିଖ – ୧୯ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫। ଦୟାକରି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।”
पीएम-किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण दिनांक-19 नवंबर 2025 कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें। https://t.co/FZC9A899rx
PM-Kisan’s 21st installment will be released on 19th November 2025. Please click the link and register now. 📷https://t.co/FZC9A899rx #AgriGoI pic.twitter.com/DdHR2sJopu
— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) November 14, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ:
ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ ‘କୃଷକ କର୍ଣ୍ଣର’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ସେହି ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ‘ଉପକାରୀ ତାଲିକା’ ଲିଙ୍କ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଉପ-ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅନଲାଇନ୍ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ।
Note: ୨୧ତମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ?
ଉତ୍ତର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ।