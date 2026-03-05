PM Kisan Yojana: ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା; ତାରିଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ!
PM Kisan Yojana 22nd Installment Update: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୨୧ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ସହିତ, ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଏବଂ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏବେ, ଚାଷୀମାନେ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ହୋଲି ପାଖାପାଖି ଏହି ରାଶି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ, ପର୍ବ ପରେ ମଧ୍ୟ, ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। ଅନେକ ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ତାହା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଟ ୬,୦୦୦ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ଏକାଥରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତିନୋଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ। ପ୍ରତି ଚାରି ମାସରେ ୨୦୦୦ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି, ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସାମର କୋକ୍ରାଝାର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂତନ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।
ଚାଷୀମାନେ କ’ଣ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ:
ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଘରୁ ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, https://pmkisan.gov.in/ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । “Know Your Status” ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ଚାଷୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।