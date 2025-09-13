PM Kisan Yojana e-KYC: ଘରେ ବସି କେମିତି କରିବେ e-KYC? PM କିସାନର ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଜରୁରୀ…
PM Kisan Yojana e-KYC: ୨୧ ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ e-KYC କରିବା ଜରୁରୀ। ଘରେ ବସି ଚାଷୀମାନେ କିପରି e-KYC କରିପାରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚାଷ ଏବଂ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାର ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି।
ଘରେ ବସି କିଭଳି କରିବେ :
ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା, ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ PM Kisan pmkisan.gov.in ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ପେଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା e-KYC ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ OTP ଆସିବ। ସେହି OTP ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ,
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର eKYC ଘରେ ବସି କରାଯିବ। ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୨୦ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ e-KYC ପୂରଣ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହି କାମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ଭଲ ହେବ । କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି ଆଉ ୬ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ସୂଚନାମୁତାବକ ସିଏମ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ କିଷାନ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସିଏମ କିଷାନରେ ୫୧ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପିଏମ କିଷାନରେ ୩୪ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।