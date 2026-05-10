ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା : କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଏହି ଭୁଲ କଲେ ଆସିବନି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା
ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ୨୩ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ।
PM Kisan Yojana 23rd Instalment : ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଜରୁରୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ବିଗତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଡାଟାରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି କିସ୍ତି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆସୁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅପଡେଟ ରଖିବା ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
୧. ଇ–କେୱାଇସି ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ
ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ। ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହାକୁ ଜରୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ୨୩ତମ କିସ୍ତି ପୋର୍ଟାଲରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିବ।
ଏହା ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ (Land Seeding) ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଦସ୍ତାବିଜର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଡାଟାବେସରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଚାଷୀ କେୱାଇସି ତ’ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ରେକର୍ଡ ଆବେଦନ ସହ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପେମେଣ୍ଟ ‘ପେଣ୍ଡିଂ ମୋଡ୍’କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସିଏସସି (CSC) ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।
୨. ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ
ସରକାର ଏବେ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତା ଚାଲୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ବା କେୱାଇସି ଅଭାବରୁ ଆଧାର ସିଡିଂ ହଟିଯାଇଥାଏ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ନାମ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ନାମ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ପେଲିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ NPCI ମ୍ୟାପିଂର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
୩. ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା
ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ କିସ୍ତି ଅଟକିପାରେ। ଟାଇପିଂ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଠିକଣା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସରକାର ଏବେ ଆଡଭାନ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦିଏ।
ଆପଣ ପିଏମ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ‘Beneficiary Status’ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଠାରେ FTO (Fund Transfer Order) ଜେନେରେଟ୍ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏରର୍ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ।