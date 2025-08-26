କାମରେ କରି ଦେଖାଇଲେ ମୋଦୀ.. ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ସ୍ୱପ୍ନ ସତ! 100 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ e-VITARA
Maruti e Vitaraର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ମାରୁତି E Vitara ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି SUVକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ମାରୁତିର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମାରୁତିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV E Vitaraକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ SUVର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
କଣ ରହିଛି ଫିଚର- ମାରୁତି E Vitara SUV କୁ ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, 7 ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଅଟୋ-ହୋଲ୍ଡ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଲେବଲ୍ 2 ADAS ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ- ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମାରୁତିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV E Vitara ର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇବେ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏହି SUV ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ମାରୁତି ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି SUV ଲଞ୍ଚ କରିବ ।