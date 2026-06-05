ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
PMMVY Scheme: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା (PMMVY)। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା କ’ଣ, କାହାକୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
କ’ଣ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ହେଉଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା।
କେତେ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳେ?
ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିଥାଏ:
ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି: ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଶେଷ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ (LMP) ତାରିଖରୁ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯାଞ୍ଚ (ANC) କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି: ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଜନ୍ମର ୧୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଟୀକାକରଣ କରାଇବା ପରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ କୌଣସି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ହୁଏ, ତେବେ ‘ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା’ (JSY) ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୋଟ ଲାଭ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କ’ଣ ଲାଭ ମିଳିବ?
ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଟି ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।
କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ?
ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ଅତିକମରେ ୧୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଆୟ ବା ମଜୁରୀର କ୍ଷତି ହେଉଥିବ।
ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ:
- ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ମହିଳା
- ୪୦% କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା
- ବିପିଏଲ୍ (BPL) ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ
- ଇ-ଶ୍ରମ (e-Shram) କାର୍ଡଧାରୀ ମହିଳା
- ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ମହିଳା ଚାଷୀ
- ମନରେଗା (MGNREGA) ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ମହିଳା
- ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍
- ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା
- ଆଶା (ASHA) କର୍ମୀ
- ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ଅଧୀନରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ମହିଳା
କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ?
ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା (PSU) ରେ ନିୟମିତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାତୃତ୍ୱ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
କିପରି କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ?
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଅତି ସହଜ:
- ପ୍ରଥମେ PMMVY ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ଏଠାରେ ‘Citizen Login’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
- ନାମ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ପୂରଣ କରି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।
- ଲଗଇନ୍ କରିବା ପରେ ‘Beneficiary Registration’ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ମଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ, ଯାହା ବି ଲାଗୁ ହେଉଛି ତାହା ଚୟନ କରି ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସବ୍ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆବେଦନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ
ଆବେଦନ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ:
- ଆଧାର କାର୍ଡ
- ଆଧାର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକଘର ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ
- ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର)
- MCP/RCHI କାର୍ଡ
- ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (LMP ଏବଂ ANC ତାରିଖ)
- ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ)
- ଶିଶୁର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଡ
- ରାସନ କାର୍ଡ, ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ମନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ସମୟରେ ମିଳିପାରିବ।