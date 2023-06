(Video) ସର୍ବାଧିକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କଲେ ପି.ଏମ ମୋଦୀ: ଗିନିଜ ବୁକ ରେକର୍ଡରେ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ନ୍ୟୁୟର୍କ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

ଗିନିଜ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ମାଇକେଲ ଏମ୍ପ୍ରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଗ ଅବସରରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଶବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ । ପ୍ରାୟ ୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଜାତିସଂଘରୁ ମୋତେ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।

Delighted to take part in the #YogaDay programme at @UN HQ. Let us make Yoga a part of our lives and further wellness. https://t.co/XvsB8AYfGs

— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2023