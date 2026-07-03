ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, କେବଳ ସୁଧରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସଞ୍ଚୟ ସ୍କିମ୍ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ କେବଳ ସୁଧ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ହୋଇଯାଏ।
Post Office National Saving Certificate Scheme : ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯେପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ନପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ରୋଜଗାରର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଯୋଜନା ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (NSC) ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନିଜେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି।
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଜନା କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବମ୍ପର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ଭଲ ଲାଭ) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଜନା, ଯାହା ବଜାର ବିପଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ।
ନୂତନତମ ନିବେଶ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ NSC ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ସର୍ବାଧିକ ସୀମା: ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶର କୌଣସି ସୀମା (Limit) ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
କେତେ ମିଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ?
ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (NSC) ଯୋଜନାରେ ୭.୭% ହାରରେ ସୁଦ୍ଧ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍, ସୁଦ୍ଧ ମିଶି ବଢ଼ିଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କା ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ୭.୭% ହାରରେ ସୁଦ୍ଧ ମିଳିଥାଏ।
ଲକ୍-ଇନ୍ ପିରିଅଡ୍: ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ୫ ବର୍ଷ ଅଟେ।
ଉଦାହରଣ: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ୭,୨୪,୫୧୭ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସୁଦ୍ଧ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୨,୨୪, ୫୧୭ ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ମିଳିବ।
ଯୋଜନାରେ କଣ ରହିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ (କର ଛାଡ଼)?
ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଧାରା 80C: ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Old Tax Regime) ଅନୁଯାୟୀ, ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ ଉପରେ ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 80C ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ମିଳିଥାଏ।
ସୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ: ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ସୁଦ୍ଧ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ପୁନଃ-ନିବେଶ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚାରି ବର୍ଷର ସୁଦ୍ଧ ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେବଳ ୫ମ ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାକ୍ସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ପିଏମ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିବେଶ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଙ୍ଗସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NSC) ରେ ସେ ୯.୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିବେଶ ୭.୬୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯.୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି।