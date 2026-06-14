ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘ଭାରତ ଇନୋଭେଟ୍ସ ୨୦୨୬’ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାରତ ଇନୋଭେଟ ସମ୍ମିଳନୀର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବା ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ ରବିବାର ଦିନ ନିସ୍ (Nice) ସହରରେ ‘ଭାରତ ଇନୋଭେଟ୍ସ ୨୦୨୬’ ସମ୍ମିଳନୀର ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ନେତା ଏକଦାସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଆଦରର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୋଦୀ ଏବଂ ମାକ୍ରୋନ୍ କୋଳାକୋଳି ହେବା ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନିଜର ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସାଝେଦାରୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ (ଟେକ୍ନୋଲୋଜି), ନବସୃଜନ (ଇନୋଭେସନ) ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ‘ଭାରତ ଇନୋଭେଟ୍ସ ୨୦୨୬’କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଜୁନ୍ ୧୪ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ, ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IIT) ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ସହଭାଗିତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାଙ୍ଗିଲା ମମତାଙ୍କ ଦମ୍ଭ; NCPIରେ ମିଶିବେ ନିଜ…

ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ; ପ୍ରେମିକାର…

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ (ଟେକ୍ନୋଲୋଜି) ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ମହାକାଶ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି), ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। କୂଟନୀତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କେବଳ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଜବୁତ ହେଉଥିବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।

ଉଭୟ ଦେଶ ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମହାକାଶ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସହଯୋଗକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିସ୍ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମୋଦୀ ଏବଂ ମାକ୍ରୋନ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ନୂଆ “ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍” (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତା) ପରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯାହାର ଘୋଷଣା ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଭୂମିକାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ‘ଭାରତ ଇନୋଭେଟ୍ସ ୨୦୨୬’କୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ନିଜର ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା, ଗବେଷଣା କୌଶଳ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିଶ୍ୱର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାଙ୍ଗିଲା ମମତାଙ୍କ ଦମ୍ଭ; NCPIରେ ମିଶିବେ ନିଜ…

ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ; ପ୍ରେମିକାର…

ନିଆଁ ଗୁଜବ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ…

ଶେଷ ହୋଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ…

1 of 31,362