ପ୍ୟାରିସରେ ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର, ତାରିଖ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ, ହେବ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି!
ଆମେରିକା ସହ ଭାରତ କରିବ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବିକାଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର, ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ନେତା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି; ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ମିଳିତ ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛୁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା।”
‘ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେରିକାଠାରୁ ଭିନ୍ନ’:
ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବି।”
“ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଆମର ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଆମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।”
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକ ସମୟରେ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ “ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା” ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ G7 ରେ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କରିପାରିବୁ।”
“ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମର ଆହୁରି ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଅଛି। ତଥାପି, ନେତାମାନେ ଆମେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଉଛୁ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେ G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। G7 ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଏହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ।