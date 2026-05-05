ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଗରେ ନିଆଁବାଣ ମୋଦି, ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି, “ଆକ୍ରମଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି”…
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର (୫ ମେ’) ଦିନ ୟୁଏଇର ଫୁଜୈରାହ ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ୟୁଏଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ୟୁଏଇ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ୟୁଏଇ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଦୋହରାଇଛି।”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ନିରାପଦ ଏବଂ ଅବାଧ ନୌଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।”
ଫୁଜୈରାହ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛି।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସୋମବାର (ମେ ୪) ରେ, UAE ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଇରାନରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ୧୨ ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ତିନୋଟି କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚାରୋଟି ଡ୍ରୋନକୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରତିହତ କରିଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୃଢ଼ କରିଛି ଯେ ଏହା “ଯେକୌଣସି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବ।”