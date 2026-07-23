ରାଗିକି ନିଆଁ ମୋଦି, ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ, ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ
ରାଗିକି ନିଆଁ ମୋଦି, ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଦେଶରେ ଜାରି ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପେପର ଲିକ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।” ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଦୋଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଛଡ଼ା ଯିବନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପେପର ଲିକ୍କୁ ମହାପାପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
କ’ଣ କହିଲେ କିରନ୍ ରିଜିଜୁ: କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏପରି ମାମଲାରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା।
ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସରକାର ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ।