ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଘନ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କମ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର

ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଘନ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

By Jyotirmayee Das

Petrol Price: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଜାରି ଯୋଗାଣ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାର କମ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ଵାନ କ’ଣ ସୂଚିତ କରୁଛି ?କ’ଣ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି କି?

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଶକୁ ଏବେ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ସୁବିଚାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମେଟ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଯଥାସମ୍ଭବ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଯଦି କାରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ କାରପୁଲ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରେଳ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ହେବ।”

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ସର୍ବାଧିକ କରନ୍ତୁ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଧନ୍ୟ ଏ ରାଜନୀତି: ଟିଏମ୍‌ସିରେ ଥିବା ବେଳେ…

ବିମାନ ଅବତରଣ ବେଳେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ; ଜୀବନ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ‘ଘରୁ କାମ’, ଅନଲାଇନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ମୂଲ୍ୟ ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମର ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆମର ଦେଶପ୍ରେମ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ କ’ଣ ବୁଝାଏ?

ବାସ୍ତବରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ ପଛରେ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୦ ଡଲାର୍ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇ ୧୨୬ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କୋଟି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି।

ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି?

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଙ୍କଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଦେଶର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୨୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୩୦ଟଙ୍କା ବୋଝ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏହି କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଧନ୍ୟ ଏ ରାଜନୀତି: ଟିଏମ୍‌ସିରେ ଥିବା ବେଳେ…

ବିମାନ ଅବତରଣ ବେଳେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ; ଜୀବନ…

ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ…

ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ, ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ…

1 of 27,915