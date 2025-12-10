Your Money Your Right: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପରେ, ଖୋଲି ପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ; କେଉଁଠି ପଡ଼ିରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା? ଜଣାନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଇପାରେ? ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ହଜାର ହଜାର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି । କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆବେଦନ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ 78 ହଜାର କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦାବିହୀନ ବା ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ, 14,000 କୋଟି ବୀମା କମ୍ପାନୀରେ, 3,000 କୋଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଏବଂ 9,000 କୋଟି ଲାଭାଂଶରେ ବା ଡିଭିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ରାଶି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଲେମ କରି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ ‘Your Money, Your Right’ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଫେରି ପାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି:
RBIର UDGAM ପୋର୍ଟାଲ୍ – ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ
IRDAIର Bima Bharosa ପୋର୍ଟାଲ୍ – ବୀମା ପଲିସିରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ
SEBIର MITRA ପୋର୍ଟାଲ୍ – ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ
MCAର IEPFA ପୋର୍ଟାଲ୍ – ଲାଭାଂଶ ବା ଡେଭିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ ସେୟାର ପାଇଁ
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 477 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁବିଧା ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହାର ମୂଳ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦାବି ହୋଇନଥିବା ପାଣ୍ଠି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ, ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ହଜିଯାଇଥିବା ପଲିସି, ପୁରୁଣା ସେୟାର କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟତଃ କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇପାରେ।