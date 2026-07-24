Instagramରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ବୈଠକ ସମୟରେ କେତେଜଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରୁହ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିହୁଅ। ଆଜି ବସିଥିବା ବୈଠକ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ବୈଠକ ସମୟରେ କେତେଜଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ କହିଥିଲେ; ଦେଶର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଯୁବବର୍ଗ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ।

ମିିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ; କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବରଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ…

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଯୁବବର୍ଗ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଜନସମୁଦାୟ। ଯାହାଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପେପର ଲିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଧେୟକରେ ପେପର ଲିକ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଓ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ରେ ପେପର ଲିକ୍ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ…

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ…

ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,…

1 of 17,666