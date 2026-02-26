ଦୁନିଆର ନଂ ୧ ନେତା ବନିଲେ ମୋଦି! ପାଖ ମାଡ଼ିପାରିଲେନି ଟ୍ରମ୍ପ କି ପୁଟିନ…
ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କେଉଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ନୂଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୧୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ବା ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହା କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋଦିଙ୍କର ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି।
ତାଙ୍କର ଫଲୋର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୩.୨ ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ମିଳିତ ଅନୁଗାମୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କମ୍।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ଜଣ ନେତା କିଏ:
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଓ ସୁବିୟାଣ୍ଟୋଙ୍କର ୧୫ ନିୟୁତ, ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୧୪.୪ ନିୟୁତ, ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାୟିପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ଙଙ୍କର ୧୧.୬ ନିୟୁତ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଭିୟର ମେଲାଙ୍କ ୬.୪ ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ।
ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଯୋଗୀ:
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ୧୬.୧ ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାୟ ୧୨.୬ ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ୧୧ ସ୍ଥାନ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି:
ଏହା କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟାର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ, ୭୦ ପ୍ରତିଶତ।
ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମିଲେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ୪୩ ପ୍ରତିଶତ ରେଟିଂ ସହିତ ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନସଲ୍ଟର ତଥ୍ୟ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୨-୮, ୨୦୨୬ କୁ କଭର କରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ୬୭ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି।
ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଆଣ୍ଡ୍ରେଜ୍ ବାବିସ୍ ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାପାନର ତାକାଇଚି ତାକାହାଶି ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ୧୧ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନସଲ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗ (୫୯ ପ୍ରତିଶତ) ଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ୪୫ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରେଟିଂ ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ।