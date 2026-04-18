‘ଭ୍ରୃଣ ହତ୍ୟା କଲା କଂଗ୍ରେସ’ ଲାଇଭ୍‌ରେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; କହିଲେ ‘ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ପାପ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ’

ଟିଏମସି-କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ବିରୋଧୀ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାତଯୋଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉଡାଣକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ବିରୋଧୀ। ଭାଷଣର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛି।

ଆଜି, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମହିଳା ଶକ୍ତିର ପଳାୟନ କିପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନା ଆଇନ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବୋପରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଶକ୍ତି, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ…କୁ ଏହାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଛି।” ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦେଶର ମହିଳା ଶକ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ, ଡିଏମକେ, ଟିଏମସି ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭଳି ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତିର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଛି।’ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପରେ ଟେବୁଲକୁ ଖୁସିରେ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ।

ସେମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଟେବୁଲ ବାଡ଼ାଇବା ନଥିଲା; ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା।” ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର ମହିଳାମାନେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତି।

ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ। ତେଣୁ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ମହିଳାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି।”

ସୂଚନାମୁତାବକ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୩ ରୁ ୮୧୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଭୋଟିଂ ସମୟରେ, ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ୨୯୮ ଏବଂ ବିପକ୍ଷରେ ୨୩୦ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୩୫୨ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସଂସଦରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ମୋଦୀ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ୨୦୨୯ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନକୁ “କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ” କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୪୩ ରୁ ୮୧୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଥିଲା।

ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମାୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଧାନସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।

