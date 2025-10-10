ସଫଳ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି; ବନ୍ଦ ହେଲା ହମାସ-ଇସ୍ରାଏଲ ଲଢେଇ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି…
ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ହୋଇଛି । ହମାସ ରଖିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ବାବଦରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏନେଇ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି କି ,”ମୋର ପ୍ରିଅର ବନ୍ଧୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଷେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ” ଏଭଳି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଠ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା: ଏହାସହ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଏବାବଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ବଧାଇ ଜଣାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବୈଠକରେ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଓ ସେ କିଛି ସମୟ ବୈଠକକୁ ବନ୍ଦ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିସାରିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ।