ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: କମାଇଲେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ଦେଶୀୟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କନଭୟର ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଶକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିକଟରେ ନିଜର ଦେଶୀୟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କନଭୟର ଆକାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସରଳତା ଏବଂ ସମ୍ବଳର ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବଡୋଦରା ଏବଂ ଗୁଆହାଟୀର ନିକଟତର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଗସ୍ତ ତୁଳନାରେ ମୋଦୀଙ୍କ କନଭୟରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗ୍ରୁପ୍ (SPG) ର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇ କେବଳ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କନଭୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନଭୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଭିଭିଆଇପି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାସହ ଇନ୍ଧନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ନିଜେ ପାଳନ କରି ସେ ସମାଜକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କନଭୟରୁ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ସମ୍ବଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା ନକିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣାଯାଇଥିବା ‘ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍’ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଢୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ।