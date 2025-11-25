୬୯୭୦ ସୈନିକ, ସ୍ନାଇପର ସହ ଜଗିବ ଡ୍ରୋନ୍…ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗେରୁଆ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Ayodhya Ram Mandir: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କରିବେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି।

ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ATS), ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ (NSG), ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ସଜାଗ ରହିବେ। ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ନାଇପର ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ୯୦ ଜଣ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୬,୯୭୦ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସୋମବାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(Video)୧୦,୦୦୦ବର୍ଷ ପରେ ଫାଟିଲା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ,…

ନୋ DJ, ନୋ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ନୋ ଗିଫ୍ଟ୍ସ……

ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ସପ୍ତମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମହର୍ଷି ବୈଷ୍ଣବ, ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ମହର୍ଷି ଭାଲ୍ମିକି, ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା, ନିଶାଦରାଜ ଗୁହା ଏବଂ ମାତା ଶାବରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବେ।

ସେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ପରେ, ସେ ରାମ ଦରବାର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା କରିବେ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ।

ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ନାଗରା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଶିଖରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ୮୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରାଚୀର (ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ପରିକ୍ରମା) ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।

ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବାହାର କାନ୍ଥରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଜୀବନର ୮୭ ଟି ଜଟିଳ ଖୋଦିତ ପଥର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ପରିଧି କାନ୍ଥରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ୭୯ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ କାଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଏକ ଛାଉଣୀରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବୋମା ଚିହ୍ନଟ ଦଳ, କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଦଳ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

ମାଇନ୍ସ ଦଳ, ବିଡିଏସ୍ ୟୁନିଟ୍, ଏକ୍ସ-ରେ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍, ସିସିଟିଭି ମଡ୍ୟୁଲ୍, ହାଇ-ରେସପନ୍ସ ଭ୍ୟାନ୍, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଧାତୁ ଚିହ୍ନଟ ଉପକରଣ, ଯାନ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍କାନର ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ସ୍କାନର୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଡ୍ରୋନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସତର୍କତା କିଛି ଏଭଳି ରହିବ …
-ଦୁଇଟି ATS ଦଳ
-ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଜଣ ବୈଷୟିକ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ।
-ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ୦୧
-୦୪ ସାଇବର କମାଣ୍ଡୋ
-ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପଏଣ୍ଟ
-ପାର୍କିଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୩୮ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ
-ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାଧା ମଡ୍ୟୁଲ୍
-ଭିଆଇପି ରୁଟ୍ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍
-ରୁଟ୍ ଡାଇଭର୍ସନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ
-ସ୍ନାଇପର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ

You might also like More from author
More Stories

(Video)୧୦,୦୦୦ବର୍ଷ ପରେ ଫାଟିଲା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ,…

ନୋ DJ, ନୋ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ନୋ ଗିଫ୍ଟ୍ସ……

Asia Cup 2025: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏସିଆ କପ୍…

କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ଅଧିକ ପିଉଥିଲେ…

1 of 27,394