ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଜାକର୍ତ୍ତା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର ପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଖାଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ସେହି ଘଟଣା ହିଁ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଗଭୀର।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରାୟ ଏକା ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁତାନ ସ୍ଜାହରିର ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ହାଟ୍ଟାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ଆଣି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ।”
ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୁଦ୍ର କେବେ ବି ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଅଲଗା କରିନାହିଁ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ମିଶି କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସମୁଦ୍ର ଆମ ଭିତରେ କେବେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସେତୁ ଭଳି କାମ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଆମର ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ।
୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହଲାଣ୍ଡ ସରକାର (ଡଚ୍ ଶାସନ) ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ଯୁବ ପାଇଲଟ୍ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁତାନ ସ୍ଜାହରିର ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ହାଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଡଚ୍ ସେନାର କଡ଼ା କଟକଣା ଏବଂ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେବାର ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନବତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଡାକୋଟା ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଡଚ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିମାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଡଚ୍ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସାହସିକ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୪୭ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନେ ବାହାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିଲେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ସାହସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଭାଷଣ ଦୁଇ ଦେଶର ସେହି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଜା କରିଛି ଏବଂ ସେନା, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବାଟ ଫିଟାଇଛି।