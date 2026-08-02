ଶେହଜାଦଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର, କହିଲେ ‘ମୋଦୀଜୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ’ !

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜଣେ କଠୋର ଶାସକଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ନକରି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମାଜ, ପୋଲିସ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ “ବିଫଳତା” ବିଷୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ନେତା ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନେତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଭୁଲ। ବରଂ ମୋଦୀ ଏଭଳି ନେତା ହେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି।

ସେ ନିଟ୍‌ (NEET) ପ୍ରତିବାଦ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବୟାନ ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟର ବାୟୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ବାୟୋରୁ ‘ବିଜେପି ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା’ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା +୩ କଲେଜ ଆଡମିଶନ୍‌…

ବର ଠିଆ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପରେ; କନିଆଁ ଆସିଲା…

ଏକ୍ସରେ ଶେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ପୁନାୱାଲା କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ “ବହୁତ ନିରାଶ” ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ସେ କହିଥିଲେ, “୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ତଥାପି ସେ ବିଫଳ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନେତା ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।”

ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ନିଟ୍ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ କିଛି ଛାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦିବଙ୍ଗତ ମା’ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାର ପରଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ବିଜେପି ନେତା ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନେତାଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନେତା ଭାବେ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ, ପୋଲିସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି, ଗତ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ। ନିଜ ଓ ତାଙ୍କ ଦିବଙ୍ଗତ ମା’ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, “ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଥିବା ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଜ, ପୋଲିସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମାଭାବ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଏହା ସହ ପୁନାୱାଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ଥିଲା, ତାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ।”

Uttarakhand Govt.

ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀ ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମାମଲା କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେରଳରେ କିଛି ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍‌ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମାମଲା ଏବଂ ଜଣେ ରାପ୍ କଳାକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ପରେ ପୁନାୱାଲା କଂଗ୍ରେସର ଇତିହାସକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିରୋଧର ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆସାମ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୁଜରାଟର ନବନିର୍ମାଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ୍‌ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିଜେପି ନେତା ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଛାତ୍ର ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମାମଲା କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ପୁନାୱାଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, “୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ତଥାପି ମୋଦୀ ଜୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନେତା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ।” ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାମପନ୍ଥୀ ଓ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିଟ୍‌ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦିବଙ୍ଗତ ମା’ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେବା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତଥାପି ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏମାନେ ଭୁଲ୍‌ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥିବା ପିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। “ଏହି ପିଲାମାନେ ଆମର, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ନେବା କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଅପମାନ କରିବା ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ।

ଏହି ବୟାନ ୩୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

ନିଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବିରୋଧୀ ନେତା ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ “ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଆଚରଣ” ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଏଆଇଏମ୍‌ଆଇଏମ୍‌ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସୀ, ଶିବସେନା (UBT) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ନେତା ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ “ଏକଛତ୍ରବାଦୀ” ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା +୩ କଲେଜ ଆଡମିଶନ୍‌…

ବର ଠିଆ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡପରେ; କନିଆଁ ଆସିଲା…

ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ନୂଆ ଲୁକକୁ ନେଇ…

୩ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷା…

1 of 30,004