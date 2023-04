Video: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୁଣି ତ୍ରୁଟି, ମୈସୁରରେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ମୋବାଇଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତୃଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୈସୁରରେ ଏକ ରୋଡ୍ ସୋ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ କେହି ଏକ ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କି ମୋବାଇଲ କେହି ଜାଣି ଜାଣି ପକାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୁଲ ପକାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ତେବେ ଏହି ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ ସ୍ପେସାଲ ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌(ଏସ୍‌ପିଜି) ଯବାନମାନେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ଭୁଲ୍‌ରେ ଏହି ଫୋନ୍ ଫୋଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।

#WATCH | Security breach seen during Prime Minister Narendra Modi’s roadshow, a mobile phone was thrown on PM’s vehicle. More details awaited. pic.twitter.com/rnoPXeQZgB

— ANI (@ANI) April 30, 2023