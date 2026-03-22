ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ମୋଦି! ଡାକିଲେ ବଡ଼ ବୈଠକ…

ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଗତ ୨୩ ଦିନ ଧରି ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ (୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଶର ଶକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦେଶ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବୈଠକ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।

ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଦେଶ ଭିତରେ ସାମଗ୍ରୀର ଦକ୍ଷ ପରିବହନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ।

ଭାରତ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି:

ଭାରତ ସରକାର ଦେଶ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।

ସେହି ସମୟରେ, ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ବିଶ୍ୱର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ପରିବହନ ପଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ।

You might also like More from author
More Stories

