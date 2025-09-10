ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ମେଲୋନିଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ ; ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ସମାଧାନ !
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉଭୟ ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିବେଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ମହାକାଶ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ମେଲୋନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନି ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ମେଲୋନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫-୨୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିତ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଏଥିରେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦୋହରାଇଥିଲା।