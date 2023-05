Video: ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ପହଁଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାପାନ, ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ହିରୋସିମାରେ ପହଂଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସେଭେନ (ଜି ୭) ଏବଂ କ୍ୱାଡ ସମେତ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜାପାନର ଶେରାଟନ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ।

ଜାପାନର ହିରୋସିମା ଅଭିମୁଖେ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିସିଡାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ (ଜି ୭) ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାପାନର ହିରୋସିମା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି।

#WATCH | Japan: People from the Indian diaspora gather outside Sheraton Hotel in Hiroshima to welcome Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/rs12ZRMxkq

— ANI (@ANI) May 19, 2023