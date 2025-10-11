ଚାଷୀଙ୍କୁ ୩୫,୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦିପାବଳୀ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ମୋଦି, ଏବେ ବଦଳିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଆହୁରି ୨ଟି ଯୋଜନା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦିପାବଳୀ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଚାରି ଦିନର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଓ୍ୱାଲୀ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୩୫,୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଡାଲି ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ସମାଜବାଦୀ ନେତା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୮୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
‘ଡାଲି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମିଶନ’ ପାଇଁ ୧୧,୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୩୦-୩୧ ଫସଲ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨୫୨.୩୮ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ରୁ ୩୫୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା।
ଏହା ସହିତ, ୨୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ୧୦୦ଟି ଦୁର୍ବଳ କୃଷି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି, ଫସଲ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ମନୋନୀତ ୧୦୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସହଜ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।
ଉଭୟ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ରବି ଋତୁରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏହି ଘୋଷଣା ଦିଓ୍ୱାଲୀ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିପାବଳୀ ଗିଫ୍ଟ ଭଳି।
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଆମରେଲି ଏବଂ ବନାସରେ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋକୁଳ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆସାମରେ ଏକ IVF ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ମେହସାଣା, ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ଭିଲୱାଡ଼ାରେ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ତେଜପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର (PMKSK) ଏବଂ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ମିଶନ, ମୈତ୍ରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୋସାଇଟି (PACS) ଅଧୀନରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ହଜାର କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (FPO) ରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ସଦସ୍ୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷରେ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇଥିବା ଡାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ, ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଡାଏରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ ଏବଂ କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗୀରଥ ଚୌଧୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।