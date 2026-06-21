କୋଲକାତାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା: ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଜରୁରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ୧୨ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
କୋଲକାତା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ଦିନ କୋଲକାତାର ରେଡ୍ ରୋଡ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ୧୨ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୨ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରବିବାର ଦିନ ‘ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ’ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କେତେ ଜରୁରୀ, ତାହା ଦେଖାଉଛି।
ଏହି ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ‘ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ’ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଜୀବନସାରା ସୁସ୍ଥ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଉପରେ କେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ମାନ ବଢ଼ାଇବା, ଅଧିକ ସମୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ରହିଛି।
ଏହି ଖାସ୍ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଥିବା ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ୨୦୨୬ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ (ବାଲିର ଚିତ୍ର) ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏହି କଳାକୃତିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ “ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ” କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଇଛି। ଏହି ସୃଜନଶୀଳ କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଯୋଗର ସମ୍ପର୍କ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ, ଆଜି କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ମନର ସାଧନା ହୋଇ ରହିନାହିଁ; ବରଂ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଜିଛି। ଯୋଗର ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଆଦର ଏବଂ ଲାଭକୁ ଦେଖି ଜାତିସଂଘ (ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ) ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖକୁ ‘ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ’ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ୬୯ତମ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ୧୭୫ଟି ଦେଶ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ, ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୧୫ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲା। ଏହା ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁ ମହାଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରରେ ଜୀବନସାରା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିବାରେ ଯୋଗର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗ କରୁଥିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯୋଗକୁ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆପଣାଇବା ଏବଂ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକାଠି ହୋଇଛି।