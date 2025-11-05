ଗର୍ବରେ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ, World Cupକୁ ହାତରେ ନେଇ ମହିଳା ଟିମଙ୍କ ସହ ପୋଜ ଦେଲେ ମୋଦୀ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲଗାତାର ତିନୋଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ: ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ “ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ” ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଫିଟ୍ ରହିବା ସଫଳ ହେବା ପରି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

(Source:ANI)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବେ।

ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି କ୍ରାନ୍ତି ଗୌର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହସ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା।

