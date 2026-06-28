ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୀବକୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ; ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେସେଲ୍ସର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତି ‘ଆଲଡାବ୍ରା ଜିଆଣ୍ଟ ଟର୍ଟଏଜ୍’ (ବିଶାଳକାୟ କଇଁଛ) ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କଇଁଛ ୨୦୦ ବର୍ଷରୁ (ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀ) ଅଧିକ ସମୟର ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି।
ଭିକ୍ଟୋରିଆ: ସେସେଲ୍ସ (Seychelles) ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ସେସେଲ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନି ଶନିବାର ଭିକ୍ଟୋରିଆରେ ଥିବା ‘ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍’ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ଥଳଭାଗ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ୧୯୪ ବର୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ଜୋନାଥନ’ (Jonathan) ନାମକ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ନେତା ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଗଛଲତା ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ରର ୩ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜଧାନୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
Visited the Giant Tortoise Enclosure at the Seychelles National Botanical Garden with President Dr. Patrick Herminie.
The Aldabra Giant Tortoise, which is native to Seychelles, is among the largest and longest-living species on Earth, with some of them witnessing over two… pic.twitter.com/995s3bfawf
— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜର ଏକ୍ସ (X) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡଃ ପାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନିଙ୍କ ସହ ସେସେଲ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ବିଶାଳକାୟ କଇଁଛ ଏନକ୍ଲୋଜର (ବାଡ଼ା) ବୁଲି ଦେଖିଲି। ସେସେଲ୍ସର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତି ‘ଆଲଡାବ୍ରା ଜିଆଣ୍ଟ ଟର୍ଟଏଜ୍’ (Aldabra Giant Tortoise) ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କଇଁଛଗୁଡ଼ିକର ଭାରତ ଏବଂ ସେସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁତା ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଏହିପରି ଦୁଇଟି କଇଁଛ କୋଲକାତାର ଆଲିପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେସେଲ୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେକ କଇଁଛ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା।”
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେସେଲ୍ସର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ‘ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି’ (Guest of Honour) ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ୧୯୭ ୬ ମସିହାରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ (ୟୁକେ) ଠାରୁ ସେସେଲ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଦୁଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନି ନିଜେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ରନୱେ (ଟାରମାକ୍) କୁ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅଦ୍ଭୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ! ସେସେଲ୍ସ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ ସମୟରେ କଚ୍ଛର ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆମ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ (ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ) ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ।”