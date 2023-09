ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦେଲେ ଟୁଇଟ୍ : ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କ’ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରଭିଉରେ ଭାରତର ଜି -20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆମ ଦେଶର ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ଟୁଇଟ କରି PM ମୋଦୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜି -20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ‘ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡଟ୍ କମ୍’ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଇଣ୍ଟରଭିଉ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ‘ସାବକା ସାଥ, ସବକା ପ୍ରାର୍ଥନା’ର ମନ୍ତ୍ରର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜି -20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତ ଦୁନିଆର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରାର୍ଥନା’ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଟେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭିଉରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ଯାହା କାମ କରୁଛି, ତାହା ଦେଶର ବିକାଶଶୀଳ ହିତକୁ ଆଗକୁ ବଢାଉଛି । ଜି -20 ସମିଳନୀରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘର ଦେଶ ଭଳି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇନଥିବା ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଜି -20 ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ – ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

Shared my thoughts on various issues relating to India’s G20 Presidency, India’s vision for global well-being, our development strides and more in this interview with @moneycontrolcom. https://t.co/ZdeCx6e2h0 https://t.co/9Sk12HJ18Z

— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2023